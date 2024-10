(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Manovra. Bonelli: Meloni spieghi agli italiani perché taglia servizi

essenziali e spende miliardi per armi e Ponte sullo Stretto

“La presidente Meloni deve spiegare agli italiani perché aumenta le spese

per gli armamenti di 10 miliardi di euro, perché realizza il Ponte sullo

Stretto di Messina per 14 miliardi di euro, mentre taglia servizi sociali,

scuola, sanità pubblica e trasporto. Lascia in ginocchio il Paese e fa

l’elemosina ai pensionati con tre euro al mese di aumento”.

Così in una nota il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde

Angelo Bonelli.

