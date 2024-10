(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 GOVERNO. MASCARETTI (FDI): IN DUE ANNI GRANDE IMPULSO SU SETTORE SPAZIALE

“Il Governo Meloni, in questi due anni, ha dato grande impulso al settore spaziale nazionale, sostenendo la nostra competitività in un settore strategico per il futuro dell’intera umanità. Con il Ministro Adolfo Urso, autorità delega alle politiche per lo Spazio, il Governo ha provato la prima legge quadro italiana per lo Spazio, aprendo così la strada della New Space Economy alle imprese private italiane.

A 60 anni dalla sua fondazione, il Centro Spaziale Italiano ‘Luigi Broglio’ di Malindi ha una nuova mission: formare i futuri astronauti africani. Una mission in linea con il Piano Mattei promosso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per allargare la cooperazione spaziale ai Paesi Africani. Un comparto, quello spaziale, che per l’Italia vale 3 miliardi di euro, destinato a crescere velocemente, che riceverà entro il 2026 circa 7 miliardi e 300 milioni di investimenti pubblici, confermando il ruolo di potenza spaziale per l’Italia. Un anno, il 2024, che ha visto il raggiungimento di nuovi grandi successi italiani nelle missioni spaziali. A gennaio, la missione Ax-3 che ha portato quattro astronauti sulla stazione spaziale internazionale, ha visto la partecipazione dell’astronauta italiano colonnello Walter Villadei dell’aeronautica militare italiana come pilota della missione, a settembre è stato un successo il lancio di Vega, lanciatore realizzato dalla società italiana Avio”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy.