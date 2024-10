(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 FOTI (FDI): CON GOVERNO MELONI TREND ECONOMICO DA STABILE A POSITIVO

“Il trend economico della nostra Nazione è finalmente passato da ‘stabile’ a ‘positivo’. Non lo dice Fratelli d’Italia. Non è uno spot elettorale. Lo mette nero su bianco un’altra agenzia di raiting, la Dbrs Morningstar, che arriva dopo il giudizio nella stessa direzione espresso da Fitch, che considera il piano fiscale dell’Italia ‘credibile’ e la nostra situazione politica ‘stabile’. Una ottima notizia. Gli investitori internazionali, infatti, attendono i giudizi di queste agenzie per decidere dove mettere i propri capitali. Lo fanno come i fedeli aspettano il Papa alla messa e i gufi gossippari la prossima puntata di Report, sperando di sferrare un altro colpo al governo Meloni. Un governo che, con equilibrio e abnegazione, sta portando l’Italia verso una ripresa insperata spingendo la crescita e tagliando allo stesso tempo di 2,5 punti percentuali la spesa pubblica. Ma d’altro canto ciascuno fa quel che può e quel che sa”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

Inviato da iPhone