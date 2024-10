(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 FI: Schifani, Berlusconi è sempre con noi, dentro di noi

“Saluto e ringrazio l’amico Antonio Tajani. Ci lega un rapporto forte, consolidato in tanti anni di battaglie, alcune in Italia, alcune all’estero, un percorso parallelo che ci ha portato a ricoprire importanti cariche, sempre sotto l’egida della guida di una persona che non ci manca perché c’è, è sempre dentro di noi, è sempre nella coscienza di tanti italiani che continuano a votare Forza Italia: Silvio Berlusconi. Grazie Antonio per il coraggio, la sapienza, l’equilibrio che stai dimostrando anche in momenti difficili sotto il profilo internazionale come quello di oggi”. Così il governatore della Sicilia e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, aprendo la kermesse azzurra “Al centro del Mediterraneo” in corso a Palermo.

