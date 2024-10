Festa del Cinema di Roma: Elodie insieme ai ragazzi e alle ragazze di Save the Children sul Red Carpet per la presentazione del documentario “Fuori dai margini”

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Comunicato stampa

26 ottobre 2024

Festa del Cinema di Roma: Elodie insieme ai ragazzi e alle ragazze di Save the Children sul Red Carpet per la presentazione di “Fuori dai margini”,il documentarioche racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree italiane svantaggiate

“Le loro storie rappresentano anche la mia. Basta una piccola opportunità, a volte anche una sola persona che ti dia fiducia, per uscire dai margini e per andare incontro alla vita” ha commentato Elodie.

Il documentario, prodotto dall’Organizzazione e distribuito dal media partner Warner Bros. Discovery, è stato realizzato da Bloom Media House con la postproduzione di Velvet Cut. A partire dal 27 ottobre sarà in streaming su DISCOVERY+ e in onda a novembre su NOVE.

Oggi alla Festa del Cinema di Roma, il red carpet è stato popolato dall’energia vitale di ragazze e ragazzi straordinari, in occasione della presentazione di “Fuori dai margini”, il documentario di Save the Children che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro capacità di riscrivere la propria storia.

Elodie, Ambasciatrice dell’Organizzazione e madrina dell’iniziativa, ha sfilato sul red carpet con Nicole, Samuel, Natasha, Alim ed Alessandro che frequentano i Punti Luce delle città di Roma, Napoli, Torino e L’Aquila e rappresentano i 55.000 bambini, bambine e adolescenti che Save the Children ha accompagnato nella crescita, con l’obiettivo di abbattere le barriere che impedivano loro di sognare un futuro diverso. Con loro anche Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Il documentario “Fuori dai margini” è stato realizzato in occasione della celebrazione dei 10 anni dall’avvio del programma dei Punti Luce di Save the Children, spazi ad alta densità educativa, dove bambine, bambini e adolescenti possono trovare opportunità formative ed educative gratuite.