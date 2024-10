(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 26 Ottobre 2024

Coldiretti autorizza la libera e gratuita pubblicazione della foto: “Uno produttore del primo mercato contadino ad Alessandria d’Egitto”

FARMERS MARKETS: PROGETTO MAMI, AD ALESSANDRIA D’EGITTO IL PRIMO MERCATO CONTADINO

E’ stato inaugurato questa mattina ad Alessandria d’Egitto il primo mercato contadino nella centralissima Piazza Saad Zaghloul. Un momento significativo per il percorso del progetto “Mediterranean and African Markets Initiative” (MAMI-Farmers Markets), un’iniziativa finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e realizzata dal CIHEAM Bari in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e con il supporto della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Per questa prima apertura importante anche l’impegno da parte dell’Ambasciata d’Italia al Cairo.

Questo mercato contadino ad Alessandria segna l’inizio di un progetto ambizioso, che punta a creare una rete di mercati in tutto il Mediterraneo e l’Africa, come Albania, Tunisia, Kenya e Libano, per rafforzare i legami tra agricoltori e cittadini, con un impatto significativo sulle comunità locali. Presenti all’inaugurazione il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, l’Ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, il ministro dell’approvvigionamento e del commercio interno, Sherif Farouk, insieme al governatore di Alessandria, Ahmed Khaled Hassan Said, il vice direttore del CIHEAM Bari Biagio Di Terlizzi insieme a Enrico Azzone coordinatore del progetto e i rappresentanti della Fondazione Campagna Amica, tra cui rispettivamente la presidente e il direttore generale Dominga Cotarella e Carmelo Troccoli. Presente anche il presidente della World Farmers Markets Coalition, Richard McCarthy

Il progetto MAMI nasce proprio con l’obiettivo di creare mercati contadini locali che promuovano modelli di consumo sostenibili e supportino le economie agricole, favorendo l’accesso diretto dei consumatori a prodotti locali e di qualità. “L’apertura del mercato contadino di Alessandria rappresenta un primo passo per la diffusione di farmers market in tutti i governatorati dell’Egitto con il supporto garantito del know how italiano, secondo un modello di intervento non predatorio e assolutamente sostenibile che punta a creare ricchezza e sviluppo per le comunità locali”, sottolinea il direttore generale di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli.

“L’esperienza dei mercati contadini si propone oggi come modello a livello mondiale per aiutare le economie dei Paesi più poveri, a sviluppare filiere alimentari ‘dal basso’ per difendere la democraticità del cibo e riappropriarsi dei processi decisionali a vantaggio della collettività” spiega il presidente della World Farmers Markets Coalition, Richard McCarthy.