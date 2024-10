Concluse le votazioni per le elezioni parlamentari in Georgia con un’affluenza del 50,6%

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Le elezioni parlamentari in Georgia si sono concluse oggi alle ore 20:00 locali (16:00 GMT), con una partecipazione alle urne del 50,6%, secondo quanto riportato dalla Commissione Elettorale Centrale. L’affluenza riflette l’interesse della popolazione nei confronti di un appuntamento elettorale cruciale per il futuro politico del paese.

I primi risultati provvisori sono già stati anticipati da diversi canali televisivi. Un sondaggio in uscita condotto dal canale televisivo filo-governativo Imedi ha indicato che il partito al governo, Sogno Georgiano, è in testa con il 56,1% dei voti. Tuttavia, il canale dell’opposizione Formula ha fornito una stima inferiore, al 40,9%, sostenendo che i quattro principali partiti di opposizione hanno ottenuto un sostegno complessivo superiore tra gli elettori. Questi risultati preliminari evidenziano le tensioni politiche esistenti e le divisioni nel panorama politico georgiano.

Le elezioni sono state seguite con grande attenzione sia a livello locale che internazionale. Circa 48.000 osservatori, tra cui rappresentanti locali e internazionali, hanno monitorato il processo elettorale per garantire la trasparenza e la correttezza delle votazioni. Inoltre, più di 2.800 giornalisti provenienti da media georgiani e stranieri erano presenti per coprire l’evento, evidenziando l’importanza di queste elezioni nel contesto regionale e globale.

Il partito Sogno Georgiano, al potere da 12 anni, ha affrontato sfide significative, inclusi disaccordi interni e la crescente insoddisfazione popolare per la situazione economica e sociale del paese. Le elezioni odierne rappresentano un momento cruciale per il governo e per l’opposizione, poiché i risultati potrebbero influenzare profondamente il corso politico della Georgia nei prossimi anni.

Le tensioni tra governo e opposizione, unite a questioni di governance e sviluppo economico, rendono queste elezioni un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro della democrazia in Georgia. I cittadini attendono con ansia i risultati definitivi, che si preannunciano come un indicatore chiave del clima politico nel paese.

Con la chiusura dei seggi, la Commissione Elettorale Centrale procederà ora allo scrutinio dei voti, con risultati definitivi attesi nelle prossime ore. La comunità internazionale rimane in attesa di una valutazione complessiva delle elezioni, che contribuirà a determinare il grado di legittimità del processo elettorale e la direzione futura della politica georgiana.