Comunicato stampa CMRC – Contributi ai Comuni

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Bando contributi ai Comuni dell’Area metropolitana: 109 progetti approvati, tra iniziative che hanno animato l’estate e altre che vedremo nelle prossime festività natalizie

Sono 109 i progetti ammessi al contributo stanziato da Città metropolitana di Roma Capitale, 920 mila euro in totale, per iniziative turistiche e culturali, realizzate o da realizzare nel corso del 2024, legate alla promozione e allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, nonché alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.

Terminati i lavori della Commissione incaricata di valutare i progetti trasmessi, in questi giorni Città metropolitana ha comunicato ai 109 Comuni interessati il contributo spettante, stabilito secondo i criteri e le modalità definite dal bando, per un totale di circa 914 mila euro, ripartendo equamente ai Comuni ammessi al contributo le somme residue.

Una via concreta per sostenere i territori dell’area metropolitana e promuoverne lo sviluppo socio-culturale, iniziando un percorso condiviso di crescita e valorizzazione, fondamentale soprattutto alle soglie del Giubileo 2025, che porterà a Roma e nei territori circostanti un numero elevatissimo di visitatori e pellegrini. Occasione unica per trasferire, al di fuori dei confini locali, l’enorme patrimonio di tradizioni, arte, natura e cultura che compone ogni parte del territorio metropolitano, in un mosaico di suggestioni e storie da conoscere e scoprire. Delle 109 iniziative finanziate, oltre alle tante che hanno animato nei mesi estivi i nostri territori, una grande parte riguarderà attività e progetti che vedremo nel periodo natalizio, in modo da rendere ancor più suggestivi e attraenti i nostri preziosi luoghi.

Roma, 26 ottobre 2024

