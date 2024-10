(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 AUTUNNO INCANTATORE, AL VIA LA RASSEGNA DEDICATA AI DIALETTI E ALLE

TRADIZIONI ALLA BIBLIOTECA BASSANI DAL 29 OTTOBRE

Autunno, la staśon incantadora’: torna per il terzo anno alla Biblioteca

Bassani di Ferrara la rassegna su dialetti, tradizioni stagionali ferraresi

, storie e miti del nostro territorio. Tre mesi da ottobre a dicembre

dedicati alle tradizioni locali e ai dialetti nel ferrarese, in

collaborazione con autori e autrici del territorio ferrarese, con il

Cenacolo dialettale ferrarese Al Tréb dal Tridèl e il MAF, Centro di

Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese.

29 OTTOBRE 2024 ORE 17.00

La cucina dei nostri vecchi. Come viveva la povera gente di Floriana

Guidetti

Ha per titolo “La cucina dei nostri vecchi. Come viveva la povera gente” il

libro di Floriana Guidetti che sarà presentato alla Biblioteca Bassani, in

edizione aggiornata. Nel corso dell’incontro, a cura del Cenacolo

dialettale “Treb dal tridel” interverrà l’autrice con un appassionante

racconto sulle usanze nella cucina ferrarese del passato.

Il volume prende spunto dall’alimentazione della gente di un tempo,

fornisce una rappresentazione molto precisa e dettagliata anche del modo di

vivere di chi possedeva ben poco. Sono numerosi gli aneddoti, i riferimenti

ad usanze e tradizioni, che rendono piacevole la lettura. Non propriamente

un ricettario, ma una serie di racconti, una testimonianza fedele e

incisiva della civiltà contadina del territorio ferrarese.

12 NOVEMBRE 2024 ORE 17.00

Istà d’Saη Martìη

Nel corso dell’incontro, a cura del Cenacolo dialettale “Treb dal tridel”,

verrà proposta una raccolta di poesie dialettali di vecchi autori e altri

contemporanei, con l’intento di ricordare le nostre radici dialettali e le

origini di questa giornata, l’11 novembre. San martino era sì un momento di

festa ma coincideva anche con la scadenza e rinnovo dei contratti di

affitto e mezzadria dei terreni agricoli.

19 NOVEMBRE 2024 ORE 17.00

Il Palio di Ferrara

Origini, storia e curiosità del Palio di Ferrara dal 1259 ad oggi. Alla

scoperta di un’antica tradizione ferrarese che rappresenta ancor oggi la

città degli Estensi e la sua popolazione.

Antonio Vaianella: studioso, ricercatore e presidente dell’Associazione

Culturale Yujo Ferrara. Cinzia Preziosi, vice presidente dell’Associazione

Culturale Yujo Ferrara

26 NOVEMBRE 2024 ORE 17.00

Medicina popolare tra magia ed empirismo

La medicina secondo il mondo popolare di tradizione: gesti che richiamano

alla memoria

antichi riti magici o aspetti desueti della scienza medica e pratiche

derivanti dall’esperienza

quotidiana.

L’incontro, dedicato alle tradizioni popolari ferraresi, è organizzato in

collaborazione con Gian Paolo Borghi e il MAF, Centro Documentazione del

Mondo Agricolo Ferrarese di S. Bartolomeo in Bosco.

3 DICEMBRE 2024 ORE 17.00

I riti natalizi e di fine-inizio anno nella tradizione popolare

Le dodici notti magiche dalla vigilia di Natale all’Epifania: riti,

tradizioni e vita comunitaria tra riti precristiani e riti cristiani.

L’incontro, dedicato alle tradizioni popolari ferraresi, è organizzato in

collaborazione con Gian Paolo Borghi e il MAF, Centro Documentazione del

Mondo Agricolo Ferrarese di S. Bartolomeo in Bosco.

10 DICEMBRE 2024 ORE 17.00

L’ambasciata Tenshō a Ferrara

La sosta a Ferrara, a fine giugno 1585, presso la corte di Alfonso II

d’Este e Margherita di Gonzaga, di giovani dignitari giapponesi durante

l’ambasciata Tenshō, la prima ufficialmente riconosciuta dal Giappone in

Europa.

L’Associazione Culturale Yujo di Ferrara nasce nel 2016 per creare un ponte

tra Ferrara e l’Oriente, con particolare interesse per il Giappone. Dopo

anni di attività sull’intero territorio nazionale ha esteso i suoi

interessi e le sue attività a tutti gli ambiti culturali, sociali e storici

non solo relativi all’Oriente.

Antonio Vaianella: studioso, ricercatore e presidente dell’Associazione

Culturale Yujo Ferrara. Da sempre appassionato di storia ama perdersi tra

librerie, biblioteche e negozi di fumetti.

Cinzia Preziosi, vice presidente dell’Associazione Culturale Yujo Ferrara,

si occupa delle strategie di marketing e della gestione di tutti i social

dell’associazione. Appassionata di cultura orientale riesce sempre a

scoprire curiosità, racconti e notizie “inedite” sul lontano Oriente.

17 DICEMBRE 2024 ORE 17.00

A 70 anni del Villaggio Montecatini (dei marchigiani) a Pontelagoscuro –

Ferrara

Storia e memoria della Comunità marchigiana insediatasi a Pontelagoscuro a

seguito della chiusura della miniera di zolfo di Cabernardi (AN) di

proprietà della Montecatini dopo una dura lotta di occupazione dei minatori

” i sepolti vivi” dal 28 maggio 1952 al 7 Luglio 1952, conclusasi con

centinaia di licenziamenti e trasferimento degli operai, in maggior parte a

Ferrara a lavorare per l’avviamento degli impianti del Petrolchimico.

Per le quasi 250 famiglie trasferite la Società chimica costruì il

Villaggio Montecatini le cui abitazioni furono consegnate il 1 maggio 1954.

In occasione dei 70 anni del Villaggio, l’Associazione Cristali nella

Nebbia APS, e gli studenti del Dipartimento di Antropologia Culturale della

Comunicazione UniFE e Cumbre Alte Frequenze hanno realizzato un podcast

audio che racconta la storia dell’insediamento e anche per comprendere la

trasformazione sociale che si è determinata in quel contesto urbano

Evento in collaborazione con Ass. culturale Cristalli nella nebbia APS

(Pontelagoscuro)

