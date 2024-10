(ARC) Eventi: Zilli, Forum di Mitteleuropa ha anticipato la storia

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

dell’associazione: dalle antiche origini cristiane a Gorizia e

Nova Gorica oggi al centro dell’Europa

Pordenone, 26 ott – “I valori e i progetti dell’associazione

Mitteleuropa lungo questi cinquant’anni sono stati decisamente

visionari e lungimiranti e proprio per questo rivestono oggi

un’importanza cruciale per il ruolo strategico che il Friuli

Venezia Giulia ha assunto in questi ultimi anni, in particolare

dopo il 1989 e dopo l’allargamento dell’Unione europea, proprio

al centro dell’Europa e nelle relazioni con i Paesi balcanici e

dell’est europeo. Un ruolo che la nostra regione, caratterizzata

da identit? plurali che da sempre convivono, ha potuto esercitare

proprio perch? affonda le proprie radici comuni cristiane che

derivano dall’antica Chiesa di Aquileia”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle Finanze,

Barbara Zilli, partecipando alla giornata dedicata al Forum per

il 50 anniversario dell’Associazione Mitteleuropa – presieduta

dal co-fondatore Paolo Petiziol, che Zilli ha ringraziato “per

aver preso per mano un sogno e averlo trasformato in linfa vitale

per la tutta la nostra comunit? regionale” – e del progetto “Un

sogno senza confini”. Il Forum – che si ? tenuto nella sede della

Fondazione Friuli a Palazzo Antonini-Stringher a Udine – ha

registrato negli anni una partecipazione sempre maggiore di

autorit? diplomatiche, istituzionali, culturali ed economiche per

portare in Friuli Venezia Giulia esperienze e proposte concrete

per la Mitteleuropa e per ampliare la collaborazione con Paesi

dell’area.

“L’associazione – ha aggiunto Zilli – ? nata in un’Europa ancora

divisa in due dalla cortina di ferro, con l’obiettivo di

promuovere il dialogo culturale, economico e sociale tra i paesi

centro-europei. Una grande intuizione in un momento storico in

cui le divisioni che sembravano insuperabili rendevano i rapporti

e progetti molto difficili, se non impossibili. Ma Mitteleuropa,

intrecciando relazioni diplomatiche e intensificando la

cooperazione in Europa ha dimostrato che niente ? impossibile.

Attraverso il dialogo, la diplomazia e l’amicizia tra i popoli e

la ricerca delle radici e delle identit? che superano i confini,

nulla ? impossibile”.

“La testimonianza – ha proseguito l’esponente della Giunta

regionale – che quei progetti e quelle intuizioni, che spesso

hanno saputo anticipare la storia, ? oggi evidente nella scelta

di Gorizia e di Nova Gorica come Capitale europea della cultura

2025: una sfida che la Regione sta giocando con grande entusiasmo

e con grande impegno, non solo finanziario, proprio perch?

convinti che si stia giocando una sfida fondamentale per il

futuro del nostro territorio”.

“Siamo impegnati come Regione – ha sottolineato l’assessore – a

sviluppare queste relazioni anche attraverso i progetti e i fondi

dei Programmi europei che vedono il Friuli Venezia Giulia

coinvolta in azioni comuni con la Slovenia e con la Croazia.

L’obiettivo ? rendere la nostra regione sempre pi? fulcro per le

relazioni strategiche in particolare con i Paesi centro-europei e

con i Balcani occidentali, a partire dal progetto ormai avviato

per rendere Gorizia il punto di riferimento delle citt?

transfrontaliere di tutta Europa che pone il Friuli Venezia

Giulia come cerniera e crocevia europeo strategico per l’Italia”.

