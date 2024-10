(ARC) Eventi: Zilli, con recupero ex latteria Majano rivive storia friulana

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

sab 26 ottobre 2024 L'assessore è intervenuta alla cerimonia di inaugurazione

Trieste, 26 ott – “Un’opera alla quale ha contribuito

convintamente la Regione e che ha il merito di mantenere vivo il

ricordo e i valori della nostra storia e della nostra tradizione,

ricordando come attorno alle latterie si fosse creato un sistema

sociale di solidariet? e di aiuto reciproco che contraddistingue

da sempre le comunit? friulane”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

intervenendo all’inaugurazione degli spazi dell’ex Latteria di

Casasola, frazione del Comune di Majano. L’obiettivo del progetto

era il recupero sociale e funzionale dello stabile, per anni

fulcro della vita lavorativa rurale della frazione, in disuso da

met? degli anni ’80. Sono state quindi realizzate e allestite

delle sale espositive sulla quotidianit? contadina e casearia,

per riscoprire i principi e i valori su cui si fondava la cultura

di un tempo.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, il

significato di questo progetto ? importante per il territorio,

“se pensiamo che si tratta di uno dei pochissimi edifici non

irreversibilmente lesionati dal sisma del 1976. Diventa quindi

simbolo di una doppia testimonianza: quella dell’esperienza

rurale – solida, semplice e genuina parte della nostra storia – e

quella della rinascita, ovvero del rilancio economico generato da

una ricostruzione diventata un modello per tutta l’Italia”.

Infine Zilli ha voluto rivolgere un ringraziamento alla locale

Pro loco “che ha creduto in questo progetto realizzando qualcosa

non solo di bello, ma di molto importante per la comunit? e per

il suo futuro. Ricordiamo anche tutti i volontari che si sono

impegnati affinch? questo immobile riprendesse vita,

ringraziandoli fin d’ora per quanto faranno da oggi in poi per

rendere questi spazi fruibili e arricchirli con le loro

esperienze e con il loro entusiasmo”.

