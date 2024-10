(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it

Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba

Instagram: citta_di_alba

YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

Sabato 26 ottobre 2024

Alba: Allerta meteo arancione – aggiornamento sabato 26 ottobre ore 20.00

“Tutto nella norma e nessuna situazione particolare rilevata”. E’ questo il responso dei

volontari di Protezione Civile del Comune di Alba che oggi pomeriggio hanno effettuato

la prima perlustrazione del territorio albese terminata stasera alle ore 19.00 circa.

Il C.O.C. Centro Operativo Comunale aperto da oggi pomeriggio alle ore 14.30 è al

lavoro e continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione sul

territorio in allerta arancione da oggi alle ore 13.00, secondo il bollettino diffuso da

Arpa Piemonte per le avverse condizioni meteorologiche.

L’Amministrazione comunale di Alba invita la popolazione ad essere prudente, a

limitare gli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne, uscire solo in caso di necessità

e non sostare sui ponti ed in prossimità dei corsi d’acqua.

In seguito alle incessanti piogge, oggi alle ore 13.00 l’Arpa Piemonte ha emanato il

bollettino con allerta meteo codice “arancione” valido per le prossime 36 ore.