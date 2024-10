AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE DA LUNEDÌ 28 OTTOBRE A DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Lunedì 28 ottobre

Ore 9, Novara, P rovincia, gli assessori Bongioanni e Chiarelli incontrano le realtà del territorio

Ore 11, Torino, Unione Industriali, via Vela 17, il presidente Cirio, il vicepresidente Chiorino, gli assessor i Riboldi e Tronzano e il sottosegretario Porchietto partecipano all’Assemblea pubblica 2024

Ore 11, Fossano (CN), Municipio, via Roma 91, l’ assessore Gallo partecipa alla conferenza di presentazione della 44 a Mostra nazionale dei bovini di razza piemontese

Ore 14.30, Novara, Provincia, l’ a ssessore Bongioanni incontra Associazione Allevatori Arap, Associazioni Venatorie, Associazioni Piscatorie, Consorzio Irriguo Est Sesia; a l termine (ore 16.30) punto stampa

Ore 16.30, Balatonfüred (Ungheria), il presidente Cirio partecipa alla riunione dei coordinatori delle delegazioni nazionali del Comitato europeo delle Regioni

Ore 20, Torino, Ristorante Il Circolo, via Vela, l’ assessore Gabusi partecipa alla cena conviviale dell’associazione “The International Propeller Club” per un confronto sulla situazione infrastrutturale e logistica del territorio piemontese

Ore 20, Torino, Gallerie d’Italia, piazza San Carlo 156, il s ottosegretario Porchietto port a i saluti della Regione alla “Pink Charity Dinner edition II”, organizzata da La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Ore 20, Novi Ligure (AL), l’ assessore Bussalino partecipa al 30° compleanno di Villa Pomela

Martedì 29 ottobre

Ore 9, Balatonfüred (Ungheria), il presidente Cirio partecipa alla riunione dell’Ufficio di Presidenza del Comitato europeo delle Regioni

Ore 10, Grignasco (N O ), v ia Garodino, l’ assessore Marnati visita l’azienda Prosino srl

Ore 11.30, Grignasco (N O ), via Biella 19, l’ assessore Marnati visita l’azienda Moveco srl

Ore 11,30, Collegno (TO), Via Nazioni Unite, l’ assessore Tronzano partecipa all’inaugurazione del cantiere del nuovo quartier generale del gruppo Pattern

Ore 13, Torino, Palazzo Madama, piazza Castello, l’ assessore Tronzano interviene alla conferenza stampa “ACE! – Nitto Atp Finals 2024”

Ore 17, Vercelli, Teatro Civico, il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Marnati partecipa no alla cerimonia del passaggio di consegne come rettore dell’Università del Piemonte o rientale tra Gian Carlo Avanzi e Menico Rizzi

Ore 21. Alessandria, frazione Spinetta Marengo, Auditorium Marengo museum, l’ assessore Riboldi incontra cittadinanza, associazioni e giornalisti sul tema Pfas

Mercoledì 30 ottobre

Ore 10, San Bernardino di Trana (TO), strada Giaveno 40, l’ assessore Vignale interviene alla consegna dei Giardini Rea

Ore 10, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Trasparenza, gli assessor i Tronzano e Marnati interven gono alla presentazione del “Bando Ambiti Urbani: Opportunità e Innovazione per il territorio. Presentazione degli esiti 2023/20 con gli amministratori locali”

Ore 10, Alessandria, Ospedale Infantile Cesare Arrigo, spalto Marengo 46, il presidente Cirio e gli assessor i Bussalino e Riboldi partecipano alla cerimonia di consegna dei fondi raccolti dalla onlus Colora La Tua Vita

Ore 1 0, Torino, Auditorium Energy Center del Politecnico, via Borsellino 38/16, il vicepresidente Chiorino porta i saluti alla cerimonia di premiazione della XX Start Cup Piemonte Valle d’Aosta; alle ore 11.30 interviene l’ assessore Tronzano

Ore 12, il vicepresidente Chiorino si videocollega all’incontro sulla Lear convocato presso il Mimit

Ore 17, Cortemilia (CN), chiesa di San Francesco, corso Einaudi 12, l’ assessore Gallo interviene al convegno “Le opportunità del ‘non bosco’ in Alta Valle Bormida”, organizzato dalla Compagnia di San Paolo

Ore 18, Torino, piazza San Carlo 156, il presidente Cirio interviene alla mostra “Oltretempo”, dedicata ai progetti di tesi degli studenti del Corso triennale in Design del Gioiello e Accessori

Giovedì 31 ottobre

Ore 10, Torino, Stazione Dora, piazza Baldissera, sopralluogo dell’ assessore Vignale, a seguire conferenza stampa

Ore 10, Torino, via Mattè Trucco, l’ assessore Chiarelli interviene all’i naugurazione di Artissima

Ore 12, Torino, Grattacielo della Regione, il presidente Cirio e il vicepresidente Chiorino partecipa no alla sottoscrizione del protocollo tra Edisu e Guardia di Finanza

Ore 13, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Trasparenza, il presidente Cirio e l’ assessore Chiarelli partecipa no alla conferenza stampa di presentazione del test match Italia-Nuova Zelanda di rugby

Ore 13.30, Torino, Grattacielo Piemonte, il vicepresidente Chiorino partecipa al tavolo regionale sulla crisi d ella Barry Callebaut

Ore 14.30, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Trasparenza, l’ assessore Chiarelli incontra i Consorzi turistic i del P iemonte

Ore 15, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, l ’ assessore Bongioanni interviene al convegno “Le certificazioni di sostenibilità come strumento di contrasto all’Italian sounding dei prodotti alimentari: aspetti gius-economici ed esperienze piemontesi”

Ore 17.30, Alba (CN), piazza Risorgimento, il presidente Cirio partecipa al convivio sulla nocciola Piemonte IGP delle Langhe “Tra sfide e prospettive future”

Venerdì 1° novembre

Ore 17, Costigliole d’Asti, Castello, piazza Vittorio Emanuele II 8, il presidente Cirio e gli assessor i Bongioann i e Gabusi intervengono all’apertura della quinta edizione di

“Rosso Barbera”

Sabato 2 novembre

Ore 9.15, Torino, Cimitero Monumentale, l’ assessore Tronzano presenzia alla cerimonia in ricordo dei Caduti

Ore 11, Verbania Pallanza, piazza Garibaldi, il sottosegretario Preioni partecipa alla premiazione della XIII Lago Maggiore Marathon

Ore 11.30, Torino, Monumento ai Martiri di Nassirya, piazza d’Armi, l’ assessore Tronzano presenzia alla cerimonia in memoria dei Caduti di tutte le Forze Armate

Domenica 3 novembre

Ore 11.30, Mondovì (CN), Saletta della stazione di valle della funicolare, l’ assessore Gallo partecipa a “La terra del tartufo: iniziative regionali e locali per promuovere il settore e i territori”, nell’ambito di “Calici e forchette”

