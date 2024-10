(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 2 anni di governo. De Carlo (FdI): Lavoriamo per garantire ancora ai veneti un governo di centro destra

Una partecipazione al di sopra delle aspettative e un grande entusiasmo. È ampiamente positivo il bilancio di “2 anni di Governo Meloni. L’Italia torna a correre”, evento che la coalizione di centro destra del Veneto ha proposto nel pomeriggio di sabato 26 ottobre all’Hotel NH Laguna Palace di Mestre.

«Siamo molto soddisfatti perché è arrivata tantissima gente» commenta il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. «La presenza è stata molto al di sopra delle attese e questo dimostra il riconoscimento che il centro destra continua ad avere in Veneto e il radicamento che il centro destra ha sul territorio. Abbiamo raccontato, anche attraverso i due interventi straordinari, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, tutto ciò che abbiamo fatto in due anni di governo Meloni: sono tantissime le cose realizzate in tanti ambiti, dalla giustizia all’economia».«Questo seguito e questo entusiasmo ci danno ulteriore carica per affrontare i prossimi tre anni di governo e, per quanto riguarda il Veneto, per raggiungere l’obiettivo che ci attende il prossimo anno, cioè quello di continuare a garantire ai veneti un governo di centro destra: credo ci siano tutti i presupposti per continuare a fare bene in questa regione», conclude De Carlo.

