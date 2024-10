(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

*Valentina Pococacio (M5S): "La destra vuole arrestare la crescita della

raccolta differenziata in Umbria e aumentare le tasse a carico dei

cittadini”*

Votare la destra significa arrestare la crescita della raccolta

differenziata in Umbria e bloccare il processo di cambiamento che

porterebbe ad avere tasse meno salate per i cittadini. Il Piano rifiuti

della giunta Tesei, di fatto, è già superato nei numeri. La raccolta

differenziata in Umbria ha raggiunto il 69,1% e, seppur di poco,

rappresenta la migliore performance mai raggiunta nel territorio regionale.

A segnalarlo è l’ultimo aggiornamento del portale Arpa che ha pubblicato i

dati, ancora provvisori, del secondo trimestre del 2024. L’obiettivo del

75% è a portata di mano e potremmo raggiungerlo in pochi mesi se gli umbri,

il prossimo 17-18 novembre, dovessero scegliere il futuro e la

sostenibilità alle pratiche obsolete e antieconomiche con cui la destra

vuole riportare l’Umbria indietro di anni.

E’ fondamentale fermare questa destra che porterebbe definitivamente

l’Umbria verso il completo disastro ambientale e Terni come camino unico

dove incenerire i rifiuti di tutta la regione. Il sindaco Bandecchi e il

vicesindaco Corridore hanno preso in giro una città dicendo che si

sarebbero incatenati per impedire l’apertura dell’inceneritore a Terni ma

dopo il baciamano di Bandecchi inginocchiato davanti alla Tesei hanno

svelato le loro vere intenzioni. La destra dice sì all’inceneritore e lo fa

sostenendo fake news colossali come quella secondo cui non esisterebbero

alternative alla chiusura dei rifiuti e che la mancata costruzione di un

nuovo inceneritore aumenterebbe le tariffe a carico dei cittadini.

Corridore mente sapendo di mentire o forse non conosce la materia.

L’inceneritore non chiude alcun ciclo, produce decine di migliaia di

tonnellate di scarti pericolosi da smaltire in discarica continuando ad

alimentare l’emergenza. Dal 2008 termovalorizzatori e discariche sono la

peggior scelta e la più obsoleta in tema di rifiuti. Infine dati ISPRA

dimostrano che le regioni che hanno livelli più alti di differenziata

pagano tariffe più basse. Per smaltire si paga, per recuperare si incassa.

L’accordo Bandecchi-Tesei che dagli sputi sono passati al baciamano

costringerà i ternani a subire un danno per quanto riguarda la salute,

l’ambiente e le prospettive economiche. Votare Stefania Proietti significa

dire no all’inceneritore e trattare i rifiuti attraverso un meccanismo

virtuoso che produrrebbe ricavi e risparmi per la comunità.

*Valentina Pococacio candidata al consiglio regionale con il Movimento 5

Stelle per Stefania Proietti presidente*