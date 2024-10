(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 Sostegno alle imprese agricole siciliane per garantirne competitività e sostenibilità: successo per l’iniziativa di Confagricoltura Sicilia e ISMEA a Trapani

“Una preziosa e qualificata occasione per condividere con gli imprenditori agricoli siciliani le importanti misure messe in campo da ISMEA per sostenere la crescita e la competitività del settore primario, approfondendo le opportunità di finanziamento e gli strumenti di supporto tecnico erogati”: questo il commento del Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, a margine dei lavori del convegno “Misure ISMEA, nuove opportunità per le imprese agricole” che si è tenuto ieri a Trapani.

L’evento ha registrato la nutrita partecipazione di esperti del settore agroalimentare, imprenditori, rappresentanti istituzionali e di importanti istituti di credito.

Confagricoltura ha contribuito alla discussione con gli interventi di Sandro Gambuzza, Vice Presidente di Confagricoltura, Nicola Caputo, Direzione politiche fiscali, creditizie e amministrazione, Maria Cristina D’Arienzo, Politiche creditizie – Credito e Finanza agevolata, Rosario Marchese Ragona, Presidente di Confagricoltura Sicilia, Alessandro Vita, Direttore f.f. Confagricoltura Sicilia.

La relazione di Maria Beatrice Mencacci, Direzione servizi per le imprese ISMEA, ha illustrato le varie iniziative volte a promuovere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità in agricoltura, come ad esempio finanziamenti agevolati fino a 15 anni e “Garanzia diretta ISMEA”, con copertura fino all’80% per finanziamenti destinati a micro, piccole e medie imprese del settore agricolo. Nel suo intervento è entrata nel vivo di temi quali l’accesso al credito, le opportunità di investimento in tecnologie verdi, il sostegno all’imprenditoria giovanile – “Generazione Terra”, “Più Impresa” – e le strategie per affrontare le sfide del mercato globale.

Roberto Ponte, Presidente di CoopCredit, ha condiviso i primi risultati del recente accordo con Confagricoltura Sicilia per il sostegno alle filiere agricole siciliane, introducendo strumenti innovativi che facilitino l’accesso al credito e promuovano lo sviluppo sostenibile del settore agricolo regionale.

Al dibattito hanno partecipato con interessanti e graditi interventi Massimo Lucchini del Gruppo Lucchini, leader europeo nella realizzazione di impianti serricoli altamente tecnologici e sostenibili, Fortunato Giarratana, Ceo di Fer srl, operante nel settore delle energie da fonti rinnovabili, e per il mondo bancario Loredana Caronna (Unicredit), Salvatore Tarantino (Credit Agricole), Fabrizio Lombardo (Banca Sella) e Vito Gianmarinaro (BCC G. TONIOLO San Michele di San Cataldo).

Il convegno, che è stato seguito da un pubblico numeroso e attento, ha permesso di approfondire le opportunità di finanziamento e supporto tecnico disponibili per gli agricoltori, con l’obiettivo di stimolare la crescita e la competitività del settore.

