(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 Migranti: Mulè (FI) “Modello Albania è una strada, porte aperte penalizzerebbero immigrati”

“Quella dei centri in Albania “è una strada, e chi trova una strada ha visione per risolvere un problema. Viceversa, si andrebbe verso un “apriamo le porte a tutti” che significa soltanto penalizzare e umiliare gli immigrati”.

Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, a 4 di Sera in onda su Rete 4.

