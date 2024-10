Marche: Albano, da Gdf brillante operazione, vivo plauso per l’azione a tutela della sicurezza economica

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

tutela della sicurezza economica*

25 ottobre 2024 – Il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano

esprime il suo più vivo compiacimento per la brillante operazione condotta

dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona.

Il complesso intervento, avviato su delega della Procura Europea (Eppo), ha

consentito di smantellare un’associazione per delinquere cinese finalizzata

a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al

riciclaggio.

“Grazie all’elevata professionalità delle Fiamme Gialle – dichiara Albano –

oggi si è posto fine ad una vicenda criminale di estrema gravità, con

ramificazioni sul territorio nazionale ed europeo. Un vero successo per le

donne e gli uomini della Guardia di Finanza, guidati dal generale di

brigata Nicola Altiero, ai quali va il mio più vivo e sentito

compiacimento”.

“Il Governo continuerà ad essere al fianco e a sostenere le Forze

dell’Ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del

sistema economico del Paese”.

“Ringrazio sentitamente tutti gli operatori che hanno partecipato a questa

importante operazione, il loro lavoro è un esempio di elevata

professionalità e instancabile dedizione”, conclude.

