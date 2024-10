(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

*MANOVRA, TURCO (M5S): NEI MINISTERI GHIGLIOTTINA DEVASTANTE A INCENTIVI IMPRESE*

Roma, 25 ottobre. “Nel micidiale colpo di scure inflitto dalla Legge di bilancio ai ministeri, per 7,7 miliardi nel triennio, a pagare un prezzo altissimo sono molti strumenti di incentivazione alle imprese gestiti dal Ministero dell’economia e dal Ministero delle imprese. Al Mef scatta un taglio da 470 milioni in tre anni proprio al capitolo ‘incentivi alle imprese’. Al Mimit arrivano 1,10 miliardi di tagli al capitolo ‘competitività e sviluppo imprese’. Al suo interno 560 milioni nel triennio vengono sottratti agli incentivi al sistema produttivo: come spiegano oggi diversi articoli della stampa specializzata, questo significa tagli al Fondo di garanzia per le pmi, al Fondo rotativo per la crescita sostenibile, al Fondo di sostegno alla transizione industriale. al Fondo di salvaguardia dei livelli occupazionali. Una ghigliottina devastante per le imprese, che con i precedenti tagli dell’Ace e di Transizione 4.0 hanno portato il presidente di Assolombarda a dire nei giorni scorsi che in questa Legge di bilancio c’è poco e niente per le imprese. Inoltre, dalle proiezioni dei tagli al ministero dell’economia spuntano anche 536 milioni di euro in meno nel triennio per accertamento e riscossione e 75 milioni di euro in meno per la Guarda di finanza. Alla faccia della lotta all’evasione, promessa del resto già incenerita dall’osceno condono inserito nel concordato preventivo per provare a spingere le adesioni a uno strumento fallimentare. Siamo di fronte a una delle peggiori ondate di austerità che l’Italia abbia mai conosciuto. La Meloni ormai si veste direttamente con il Loden di Monti”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e Coordinatore del tavolo pentastellato economia, lavoro, imprese.

