Lazio. Tripodi ( FI) “ Solidarietà alla Polizia di Stato, dopo le accuse di razzismo. Dietro le divise donne e uomini con stipendi non proporzionati a rischi e impegno”

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 “Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà nei confronti delle

forze di polizia italiane in seguito alle recenti accuse di razzismo che

sono state sollevate. È fondamentale ricordare che, sotto quelle uniformi,

ci sono uomini e donne che, ogni giorno, si impegnano a tutelare la

sicurezza dei cittadini, spesso affrontando situazioni di grande

complessità e difficoltà, il tutto con uno stipendio che non sempre

riflette adeguatamente il loro sacrificio. Questa narrazione distorta che

descrive le nostre forze dell’ordine come “manganelli facili” non rende

giustizia al lavoro instancabile di chi, con dedizione e professionalità,

mette la propria vita al servizio del Paese. Le semplificazioni e le accuse

generalizzate non fanno altro che minare la fiducia nelle istituzioni e

alimentare tensioni che non riflettono la realtà dei fatti. Il lavoro della

polizia è prezioso e insostituibile. Ogni giorno in prima linea per

garantire l’ordine pubblico, difendere la legge e proteggere la comunità. È

doveroso che la società lo riconosca e ringrazi per il contributo che ogni

giorno danno alla nostra sicurezza. Agli uomini e alle donne della Polizia

dico che è il momento di dire basta a questa narrazione che denigra il

vostro impegno. Sostenervi significa sostenere la legalità e la sicurezza

di tutti. Siate certi che, nonostante le critiche, c’è una larga parte

della popolazione che riconosce e apprezza profondamente il vostro lavoro”,

così in una nota Orlando Angelo Tripodi, presidente commissione Lavoro alla

Pisana