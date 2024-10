(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 **Il Pegaso della Toscana delle Donne a Giovanna Botteri**

/Scritto da Lorenza Berengo, venerdì 25 ottobre 2024 alle 19:26/

“Giovanna Botteri è una delle voci più importanti del giornalismo, che

ci ha raccontato per anni i fatti del mondo in modo preciso e approfondito.

Un’inviata straordinaria, di grande esperienza a cui oggi conferiamo il

Pegaso della Toscana delle Donne. Le parole di una giornalista come Botteri

ci aiutano a comprendere meglio la dinamica di queste elezioni americane in

cui è entrata, in modo rapido e inaspettato, e con molta energia Kamala

Harris”.

Così il presidente Eugenio Giani che questo pomeriggio insieme alla Capo

di Gabinetto Cristina Manetti ha consegnato il Pegaso della Toscana delle

Donne alla giornalista Giovanna Botteri che è intervenuta durante il

seminario “Kamala Harris e il potere/dovere del giornalismo”

organizzato da Ast e Regione Toscana nell’ambito della Toscana della Donne.

“Botteri – ha proseguito il presidente – ha una lunga esperienza e

conoscenza dello scenario americano; è dunque un’occasione straordinaria

averla qui a Firenze ad accendere i riflettori sulle elezioni americane e

ad accompagnarci in questo seminario sulla conoscenza della candidata alla

Casa Bianca”.

“Un bellissimo anticipo del festival della Toscana delle Donne che

inizierà ufficialmente il 15 novembre – ha detto Manetti -, con Giovanna

Botteri, un’inviata storica, volto che per anni ha accompagnato la cronaca

di quello che accadeva negli Stati Uniti. Oggi è stata l’occasione per

fare un focus su quella che è una grande protagonista della scena

internazionale di questo momento, Kamala Harris, e grazie a Giovanna

Botteri – ha aggiunto Manetti, ideatrice della Toscana delle Donne –

stasera abbiamo avuto l’opportunità di capire meglio le dinamiche di

questo voto che si sta svolgendo in America dove, a competere per diventare

una delle persone più potenti del mondo, è una donna. Grazie dunque a

Botteri per la sua conoscenza e visione critica, alla quale con piacere va

il primo Pegaso della Toscana delle Donne di questa terza edizione”.

Botteri ha sottolineato il suo legame con la Toscana e con Firenze. “Sono

legata a questi luoghi – ha detto – e porto volentieri la mia solidarietà

a questa regione meravigliosa colpita duramente dal maltempo”. Botteri,

che dal Comune di Firenze ha anche ricevuto le chiavi della città,

sottolinea l’importanza della Toscana delle Donne: “E’ importante quello

che questo festival sta facendo perché offre un’occasione concreta e

importante per pensare al nostro ruolo di donne. Il fatto che una donna sia

candidata alla presidenza degli Stati Uniti – ha aggiunto – rappresenta un

momento utile per riflettere su quello che si può fare, ma soprattutto

cambiare”.

Dopo l’intervento di Giovanna Botteri la seconda sessione ha visto gli

interventi di Cristina Manetti che ha ringraziato l’Associazione stampa per

avere organizzato insieme alla Regione questo seminario che dà diritto ai

crediti formativi per i giornalisti, Eleonora Pinzuti, docente

dell’Università di Siena; Lucia Aterini, giornalista, esponente del

direttivo Ast Toscana e capo servizio de “Il Tirreno”; Maria Salerno,

giornalista e studiosa del linguaggio di genere. Ha moderato l’incontro

Sandro Bennucci, presidente di Ast Toscana.