GOVERNO. MICHELOTTI (FDI), IN DUE ANNI SISTEMA PIU’ GIUSTO ED EFFICIENTE. PIU’ TUTELA PER I CITTADINI E PROCESSI PIU’ VELOCI

“In due anni di governo Meloni, abbiamo reso il sistema giudiziario più giusto ed efficiente. Tanti interventi e riforme approvate e da approvare”. Lo dichiara in una nota Francesco Michelotti, deputato di FDI e relatore sulla riforma della separazione delle carriere. “In questi due anni la durata media del processo civile è diminuita di 141 giorni, quella del processo penale di 208 giorni e sono stati stanziati 250 milioni di euro per l’edilizia carceraria e programmate oltre 7.500 nuove assunzioni nella polizia penitenziaria. La nuova disciplina sulle intercettazioni finalmente introduce garanzie per i cittadini estranei alle indagini e una stretta contro le intercettazioni a strascico. Con la cancellazione del reato di abuso di ufficio abbiamo ridotto il rischio di centinaia e migliaia di sindaci, dirigenti, tecnici nel trovarsi al centro di lunghe indagini e venire assolti dopo anni e anni di gogna mediatica. Abbiamo anche implementato il fondo per il rimborso delle spese legali ai tanti imputati assolti nel processo penale. Con la separazione delle carriere realizzeremo un sistema ancora più giusto, con il magistrato giudicante davvero terzo fra le parti. Con il Governo di Giorgia Meloni, stiamo cambiando l’Italia rispettando il programma votato dagli elettori e privilegiando l’interesse della nazione”, conclude.

