(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 25 ottobre 2024

comunicato stampa

‘Figli e nipoti: stiamo proteggendo la loro privacy?’, il 15 novembre un incontro sulla protezione dei dati e delle informazioni dei minori in ambito digitale

Proseguono a novembre le iniziative nell’ambito del progetto ‘Digitale Facile’

Figli e nipoti nel mondo digitale: stiamo proteggendo la loro privacy? E’ questo il titolo dell’incontro gratuito che si svolgerà il 15 novembre prossimo nell’ambito del progetto Digitale Facile.

L’incontro si inserisce tra le attività del progetto comunale PNRR ed è rivolto alle famiglie per favorire una coscienza collettiva sulla protezione dei dati e delle informazioni dei minori in ambito digitale.

Il momento formativo verrà guidato dalla dott.ssa Ilenia Imola, esperta di innovazione digitale del Comune di Rimini, che accompagnerà genitori e nonni attraverso la riflessione condivisa su una delle più controverse sfide di cura parentale della quotidianità contemporanea.

Il corso si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 20 presso la sala civica di via Bidente 1/P.

Sempre a novembre, prende il via il corso rivolto a chi ha poca dimestichezza con gli smartphone e vuole migliorare le proprie modalità di utilizzo, organizzato dagli sportelli Digitale Facile. Il corso tratterà i seguenti temi: contratto di telefonia e impostazioni generali del telefono, navigazione e uso delle app in modo particolare whatsapp e mappe gps.

Si svilupperà in due date: martedì 19 e giovedì 21 novembre dalle ore 15 alle ore 17 presso il centro sociale “I Sempre Giovani” in via Pintor 7.

* Centro storico Saletta corso d’Augusto 152 (mercoledì 8.30-13.30 e sabato 8-13)

* Biblioteca Gambalunga via Alessandro Gambalunga 27. Piano primo Sala attigua a quella dei prestiti (lunedì 14-19 e giovedì 8-13)

* Laboratorio Aperto via dei Cavalieri 22. Piano terzo raggiungibile con scale interne o ascensore (lunedì 8.30-13.30 e giovedì 13- 18)

* Anagrafe Centrale via Marzabotto 25. Piano terra Sala dei matrimoni (mercoledì e venerdì 14-19)

* Miramare Sede Decentrata Anagrafe piazza Decio Raggi 2. Piano terra (martedì 8-18)

* Viserba Sede Decentrata Anagrafe viale Giuseppe Mazzini 22. Piano terra (martedì e venerdì 8.30-13.30)

* Corpolò Sala Tituccio piazzetta del Tituccio 1 (lunedì e giovedì 13-18)