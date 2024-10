Comunicato stampa – FONDAZIONE FS, PRESENTATO IL VOLUME “PIETR’ARSA, DA OFFICINA A MUSEO FERROVIARIO”

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

Oreste Orvitti, Valeria Pagnini, Ilaria Pascale, Aldo Riccardi, Paolo Rumiz.

Costituita il 6 marzo 2013, la Fondazione FS Italiane si occupa di recuperare, valorizzare e consegnare integro alle generazioni future il patrimonio storico delle

Ferrovie italiane, tassello fondamentale dell’identità nazionale. Custodisce una

collezione di rotabili d’epoca composta da oltre 400 mezzi – di cui circa 200 funzionanti e operativi – gli archivi e le biblioteche, i musei di Pietrarsa e Trieste Campo Marzio, le sale storiche nelle stazioni e le linee ferroviarie un tempo sospese,

oggi recuperate a una nuova vocazione turistica con il progetto «Binari senza Tempo», a vantaggio delle comunità e dei territori.

Stefano Maggi è professore ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Scienze

Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, di cui è stato direttore dal 2013 al 2019.

Tra le sue pubblicazioni, Dalla città allo stato nazionale. Ferrovie e modernizzazione a Siena tra Risorgimento e fascismo (1994); Colonialismo e comunicazioni. Le strade ferrate

nell’Africa Italiana (1887-1943) (1996); Storia dei trasporti in Italia (2009); Le ferrovie

The Italian Railways. 1839-2019 (2020); La rotaia e il treno. Due secoli di sviluppo

(2017);

(a cura, 2023).

DA OFFICINA A MVSEO FERROVIARIO

trarsa diventa museo FS, Pietrarsa rinasce, ciascuna delle quali

ripercorre

un periodo storico riguardante rispettivamente i 135 anni di vita dell’officina, il primo allestimento del museo e il recente rilancio completato dalla

Fondazione FS, che ha dato nuova vita e nuovi orizzonti culturali all’intero

complesso.

PIETRARSA

Luogo unico in Italia, affacciato sul Golfo di Napoli, il Museo nazionale

ferroviario di Pietrarsa racchiude un pezzo significativo di storia del Paese. Nel 1840, venne qui fondato dal re Ferdinando II di Borbone il Reale

Opificio meccanico e pirotecnico di Pietr’arsa, che divenne la più grande

industria del Regno delle Due Sicilie e una delle più importanti dopo

l’uni- ficazione nazionale. Nel 1839, proprio in quest’area era stata

inaugurata la prima ferrovia della Penisola, che collegava Napoli a

Granatello di Portici. Le Ferrovie Italiane, dunque, non hanno scelto un

semplice capannone in- dustriale per conservare e divulgare le loro

antiche glorie, ma hanno deciso di valorizzare il primo opificio e

l’officina

riparazioni

sullaèprima

tratta

roviaria nazionale.

Il libro

articolato

in fertre sezioni: Pietrarsa com’era, Pie-

PIETRARSA

DA OFFICINA

A MVSEO

FERROVIARIO

a cura di Stefano Maggi