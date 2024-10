[Comune Palermo] AMG Energia, in via Sacco e Vanzetti fuga di gas localizzata: strada chiusa al transito e lavori di riparazione programmati per domani

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

*AMG Energia, in via Sacco e Vanzetti fuga di gas localizzata: strada

chiusa al transito e lavori di riparazione programmati per domani*

Fuga di gas localizzata, situazione sotto controllo e, in attesa delle

attività di riparazione che verranno eseguite domani mattina (sabato 26

ottobre) dagli operatori di AMG Energia, per precauzione un tratto di via

Sacco e Vanzetti, allo Sperone, stasera rimarrà chiuso al transito. La

decisione di sospendere il passaggio dei mezzi dal civico 48 della strada e

sino all’incrocio con via Giannotta è stata presa poco fa dagli operatori

del pronto intervento gas di AMG Energia, dai vigili del fuoco e dai

tecnici della protezione civile.

Gli operatori di AMG Energia sono intervenuti su chiamata dei vigili del

fuoco e della polizia, per la presenza di un forte odore di gas avvertito

durante lo svolgimento della manifestazione di chiusura di un evento

collaterale al Festino, “Le Rosalie ribelli”. Dopo aver effettuato una

serie di sondaggi sulla rete di distribuzione posizionata al centro della

carreggiata, gli operatori hanno localizzato con buona approssimazione la

dispersione, che, sulla base della valutazione effettuata, non richiede un

intervento immediato.

Le attività di riparazione della tubazione sono state, quindi, programmate

per domani mattina e, d’intesa con vigili del fuoco e protezione civile,

per precauzione stasera il tratto di via Sacco e Vanzetti interessato dalla

dispersione rimarrà chiuso al transito.

Palermo, 25 ottobre 2024