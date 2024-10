(ARC) Enti locali: Roberti, Edr Trieste acquista ex caserma via Rossetti

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

L'immobile ospiter? un nuovo campus scolastico

Udine, 25 ott

Udine, 25 ott – “Con un finanziamento di 15 milioni di euro da

parte della Regione, l’Ente di decentramento regionale di Trieste

potr? acquistare l’ex caserma Vittorio Emanuele III di via

Rossetti per trasformarla in campus scolastico e polo sportivo

scolastico e universitario. Un grande risultato per la citt?

perch? consente il recupero di un immobile inutilizzato e la sua

conversione in un moderno polo a garanzia del diritto

all’istruzione”.

? quanto ha annunciato l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti riferendo la disponibilit? di Cassa

Depositi e Prestiti ad autorizzare la cessione dell’immobile

all’Ente di Decentramento Regionale di Trieste.

L’Amministrazione regionale, con legge 16/2023, aveva gi?

autorizzato l’Edr alla ricerca e all’acquisto sul mercato

immobiliare triestino di un immobile adatto ad ospitare la nuova

struttura scolastico-sportiva.

Quanto alle risorse, 10 milioni di euro sono il frutto di una

devoluzione all’Edr di un contributo gi? concesso nel 2022 al

Comune di Trieste, mentre 5 milioni di euro sono risorse

ulteriori assegnate nel 2024.

