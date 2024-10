(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

IMMIGRAZIONE, MONTARULI (FDI): VERO COSTO È TRATTA SCAFISTI

*”Avanti con protocollo con Albania”*

“L’Italia si è mossa coerentemente con i principi europei e prova ne è che

nel decreto che eleva a fonte primaria i paesi sicuri, nella parte

introduttiva, si richiama il regolamento europeo di maggio che considera

tale anche quella nazione che può avere parti del proprio territorio

pericolose e lo fa nella parte introduttiva all’emanazione. Non è l’Italia

che è andata contro le norme europee, al contrario è stata interpretata una

sentenza senza considerare i principi condivisi dagli Stati membri” così

Augusta Montaruli, vicepresidente del gruppo parlamentare di Fdi alla

Camera a 4 di sera, in onda su Rete 4.

“Il protocollo Italia Albania è un modello per l’Europa e in Europa.

L’immigrazione clandestina si combatte e il protocollo stronca gli

scafisti. A chi oggi ne fa una questione di costi chiedo quanto ci è

costata e ci costa il traffico di esseri umani, un danno per gli immigrati,

per gli italiani, per la sicurezza del territorio dal prezzo ben più alto

dei soldi spesi per il protocollo. Un motivo in più per difenderlo” ha

concluso.

