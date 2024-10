aun 24 ottobre 2024 (pag 2)

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 *Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024: comunicazione **per i

partiti, movimenti politici, liste o candidati*

(aun) – Perugia 24 ott. 024 – Si ricorda l’obbligo per i partiti, movimenti

politici, liste o candidati che si presentano alle elezioni regionali del

17 e 18 novembre prossimi, di pubblicare, entro il 14° giorno antecedente

la data delle elezioni (3 novembre 2024) nel proprio sito internet, per

ciascun candidato, il curriculum vitae e il certificato del casellario

giudiziale.

Entro la stessa data deve essere comunicato alla Regione l’indirizzo web

nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente

La mancata pubblicazione determina, nei confronti di partiti, movimenti

politici, liste o candidati presidenti inadempienti, l’applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000,

irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti

dei partiti e dei movimenti politici.

Si fa presente che la Regione non effettuerà alcun controllo sulla

correttezza dei dati e dei documenti inviati dagli interessati e non è

responsabile dei contenuti riportati nella documentazione relativa ai

candidati.

Si richiama, ad ogni buon fine, quanto già riportato in merito nella

pubblicazione n. 3 “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle

candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali

2024”, alla quale si fa rinvio.

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina web dedicata alle

elezioni, raggiungibile al seguente link

https://www.regione.umbria.it/la-regione/elezioni-regionali-2024