ASSEMBLEA CNEL 24 OTTOBRE 2024 – I LAVORI DELLA PLENARIA CHE SI È SVOLTA OGGI A VILLA LUBIN

I lavori della plenaria che si è svolta oggi a Villa Lubin

Si è tenuta oggi presso la plenaria Marco Biagi l’Assemblea del CNEL. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio, richiesto dal presidente Renato Brunetta, per l’incidente avvenuto ieri a Bologna, nell’impianto Toyota, provocando due morti e 11 feriti.

Nell’avviare i lavori, il presidente Brunetta ha comunicato ai consiglieri l’istituzione – lo scorso 8 ottobre – del gruppo di lavoro “Rigenerazione e ripopolamento delle aree territoriali marginali”. Si è poi soffermato sulla presentazione, avvenuta nella giornata di ieri a Villa Lubin, del Rapporto “I giovani e la scelta di trasferirsi all’estero”, realizzato dalla Fondazione Nord-Est. Durante l’evento è stata annunciata la costituzione di un Osservatorio presso il CNEL sull’attrattività per i giovani. Altro aspetto posto all’attenzione dei consiglieri riguarda il Rapporto di ricerca su “Il Valore sociale del Caregiver”, elaborato dal CNEL su esplicita richiesta della Regione Lazio. È dopo lungo tempo che un’amministrazione regionale chiede al CNEL di svolgere una funzione di supporto per l’elaborazione delle proprie linee di politica sociale.

L’Assemblea ha approvato un documento di Osservazioni e Proposte in materia di “Salute occupazionale e sicurezza sul lavoro”, volto a valorizzare l’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, che chiede alle parti sociali di partecipare al controllo della sicurezza nelle imprese. Il documento prevede la costituzione presso il CNEL di un Osservatorio permanente sulle tematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, per individuare le buone pratiche e monitorare i fenomeni più problematici. Inoltre, sollecita un maggiore protagonismo delle parti sociali in questo ambito, anche mediante la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’intesa, in modo analogo a quanto avvenne durante la pandemia del Covid-19.

Approvato dall’Assemblea anche altri due documenti di Osservazioni e Proposte su “Politiche industriali per l’intelligenza artificiale nel settore bancario e assicurativo” e “La disciplina del congedo parentale”, nonché un parere relativo all’atto UE “Conclusioni del Consiglio sul retaggio dell’Anno europeo dei giovani 2022 (C/2024/3543)”.

Ulteriore punto all’ordine del giorno un’informativa su Libro Verde “Made in Italy 2030” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presentato al CNEL lo scorso 16 ottobre, da cui si è avviata una consultazione pubblica sulla politica industriale, che il Ministero stesso svolgerà in collaborazione con il CNEL.

