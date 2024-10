Serata d’Arte: Un viaggio nella bellezza dell’arte italiana tra grandi maestri e talenti emergenti

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

Serata D’arte è una grande occasione per poter immergersi nella grandezza e nella bellezza dell’arte italiana martedì 5 novembre dalle ore 18,30 in poi presso il ristorante DA ‘AMARE in Via Sicilia 47, il noto critico d’arte Roberto Litta presenterà, oltre 30 opere di grandi artisti contemporanei e del Novecento. Andremo da Guttuso a Dalì, Salvatore Fiume , Mario Schifano, Tano Festa , Federica Virgili e tanti tanti artisti contemporanei sorprendenti,giovani ed emergenti .Potrete quindi esaminare e innamorarvi d queste opere che verranno presentate. Potrete inoltre eventualmente acquistarle, ovviamente a prezzi molto molto convenienti o più semplicemente passare una bella serata in raffinata compagnia con la possibilità di fermarsi per un aperitivo o per cenare alla carta gustando i piatti dello chef Davide Cianetti. Potrete vivere un incanto e fare un viaggio nella bellezza e in tanti aneddoti famosi che hanno fatto grande gli artisti italiani. Vi aspettiamo a Serata d’Arte una serata fuori dalla frenesia quotidiana, una serata da non perdere mai. Martedì 5 novembre dalle ore 18 in poi Ristorante Da ‘Amare Roma via Sicilia 47