FINCANTIERI E VIKING FIRMANO CONTRATTI PER DUE NUOVE NAVI DA CROCIERA

Raggiunta anche un’intesa per ulteriori 4 navi in opzione

Fincantieri e Viking hanno annunciato di aver firmato i contratti per la costruzione di due nuove navi da crociera, che si baseranno sulle caratteristiche di successo delle precedenti navi già realizzate nei propri stabilimenti italiani per questo armatore. Le navi saranno consegnate nel 2030. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni standard, è stato definito come grande1.

Fincantieri e Viking hanno inoltre raggiunto un’intesa per ulteriori 4 navi in opzione con consegne previste tra il 2031 e 2032.