Comunicato stampa Visit Monaco | Si alza il sipario sulla straordinaria stagione dell’Opéra di Monte-Carlo

23 Ottobre 2024

wed 23 ottobre 2024

Monte-Carlo

Da ottobre, il più importante luogo artistico del Principato inaugura il suo

raffinato programma, proponendo rappresentazioni, balletti e concerti, oltre

ad un eccezionale omaggio al grande compositore italiano Giacomo Puccini

Milano, 23 ottobre 2024 – L’Opera di

Monte-Carlo è pronta all’inaugurazione

della stagione artistica 2024-2025, che

promette di essere un viaggio culturale

attraverso i grandi classici della

tradizione lirica, arricchito da

innovazioni uniche. Sotto la direzione

artistica di Cecilia Bartoli, il programma,

in scena da ottobre 2024 a marzo

2025, si distingue per l’eccezionale

varietà e la partecipazione di alcune delle

più grandi stelle della scena musicale

internazionale.

La prima parte della stagione sarà

dedicata al centenario della morte di

Giacomo Puccini, con una serie di eventi

speciali che celebreranno il legame storico

tra il compositore e l’Opéra di Monte-Carlo, dove “La Rondine” debuttò nel

1917, e dove tornerà in versione concerto, con Pretty Yende e Charles

Castronovo. Tra i momenti da non perdere ci saranno inoltre le produzioni di

“La Bohème” con Anna Netrebko e Yusif Eyvazov e la “Tosca” con

Roberto Alagna e Angela Gheorghiu. A novembre, il pubblico potrà assistere

alla grande serata di gala “Viva Puccini”, con la partecipazione del celebre

tenore Jonas Kaufmann.

La stagione proseguirà con la messa in scena di capolavori di altri maestri

della lirica e dell’opera. Tra questi, Wagner, con l’iconico “Das

Rheingold”, prologo dell’opera “L’Anello del Nibelungo”, e “Tristan und

Isolde”, presentato in forma di concerto per il secondo atto. La fine di

dicembre vedrà protagonista Donizetti con “L’Elisir d’amore”, in una

produzione diretta da Gianluca Capuano e con Vittorio Grigolo nel ruolo di

Nemorino. A gennaio sarà invece la volta di Mozart con “Don Giovanni” e

“La Clemenza di Tito”, in cui la direttrice artistica Bartoli interpreterà il

ruolo di Sesto.

Per gli amanti dei concerti e recital esclusivi, il programma si arricchirà, tra

gli altri, con il tributo a Frank Sinatra eseguito dal tenore Vittorio Grigolo, e

uno spettacolo del celebre Benjamin Bernheim. L’ultima parte del calendario

operistico vedrà anche il doppio spettacolo di Maurice Ravel, con “L’Heure

Espagnole” e “L’Enfant et les Sortilèges”, che festeggerà il centenario

della sua prima esecuzione.

La varietà di spettacoli in scena nel corso dei prossimi mesi si caratterizza

non solo per la qualità eccezionale delle produzioni, ma anche per la

capacità di unire tradizione e innovazione, offrendo al pubblico

momenti di grande emozione ed esibizioni memorabili.

Per maggiori informazioni su Monaco: https://www.visitmonaco.com/it

Galleria fotografica della destinazione: QUI Foto credit: @BenjaminVergely

