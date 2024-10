AI & VR Festival, Rodomonti (Anica): “Anche arte e cinema sempre più curiosi verso le nuove tecnologie. Nuovi progetti e nuovi modelli economici”

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 23 ottobre 2024 “C’è sempre più interesse da parte del mondo dell’arte e della cultura nei confronti dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale. Una curiosità che si traduce anche concretamente nell’esperienze che diventano sempre più comuni nelle sale cinematografiche italiane, che tra l’altro diventano ormai un nuovo modello economico. Un sistema di innovazione in continua evoluzione, tra progetti sempre più audaci e coraggiosi che non vogliono solo inseguire mode ma soprattutto sperimentare e farlo sul campo, sporcandosi le mani”.

Così Carlo Rodomonti, Responsabile marketing strategico e digital di Rai Cinema e Presidente Unione Editori e Creators Digitali ANICA, intervenuto in occasione della cerimonia di apertura dell’ AI&VR Festival Multiverse World, il Festival dedicato alle nuove tecnologie organizzato da ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Torino nella suggestiva cornice del Museo del Cinema, alla presenza dei più grandi players del settore e ai rappresentanti delle istituzioni intervenuti in un confronto attivo sulle nuove sfide del mondo del big-tech.