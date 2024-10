RISCHIO IDROGEOLOGICO, M5S: COMMISSIONE INCHIESTA ENNESIMA FARSA DI GOVERNO

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. – “La commissione di inchiesta sul rischio idrogeologico che vuole il governo di Giorgia Meloni è quanto di più inutile si possa concepire semplicemente perché sono già note le cause che rendono il nostro Paese così idrogeologicamente fragile, con oltre 1 milione e 300mila abitanti che vivono in zone a rischio frane, 7 milioni che si trovano in aree soggette ad alluvione, e più di 220mila addetti esposti a rischio. Non serve una commissione di inchiesta per capire l’ovvio, e cioè che continuare a negare i cambiamenti climatici esponendoci a un rischio ormai costante, senza fare prevenzione, senza una pianificazione per il territorio e per la difesa del suolo, sarà impossibile trovare la strada delle soluzioni. Ridicoli i 20 mln di euro stanziati per l’Emilia Romagna dopo l’alluvione del maggio scorso e altrettanto ridicolo il ‘piano contro il dissesto idrogeologico’, annunciato dal governo ma sparito dai radar, fino alla confessione di Pichetto Fratin che ha ammesso la sua inesistenza. E allora invece di istituire inutili commissioni di inchiesta su tutto, pensino a governare e a cercare di risolvere i problemi”.

Così in aula alla Camera il deputato del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo.

