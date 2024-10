Meta lancia il nuovo modello di intelligenza artificiale “Self-Taught Evaluator” per rivoluzionare l’addestramento AI senza intervento umano

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2024

Meta ha recentemente rivelato un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Self-Taught Evaluator (Valutatore ad Autoapprendimento), progettato per valutare e addestrare altri modelli di intelligenza artificiale in modo completamente autonomo, senza la necessità di intervento umano. Questo annuncio arriva in un periodo di proliferazione dell’AI, con le principali aziende tecnologiche globali che stanno integrando l’intelligenza artificiale in numerosi servizi e funzionalità, o sviluppando modelli proprietari per mantenere la propria competitività.

Una delle sfide più significative nel settore dell’intelligenza artificiale è rappresentata dagli alti costi associati allo sviluppo e all’addestramento dei modelli. L’attuale panorama tecnologico richiede investimenti massicci per garantire che i modelli di intelligenza artificiale siano all’altezza della concorrenza e delle aspettative del mercato. In questo contesto, una tecnica ampiamente utilizzata dagli sviluppatori è l'”apprendimento per rinforzo attraverso feedback umano” (RLAIF). Questo approccio prevede l’intervento umano nel processo di addestramento dei modelli, rallentando però lo sviluppo a causa della complessità e della manodopera necessaria.

Il nuovo modello Self-Taught Evaluator di Meta punta a superare questo ostacolo, eliminando la dipendenza dal feedback umano durante l’addestramento. Si distingue per la sua capacità di valutare e migliorare altri modelli di AI in modo indipendente, accelerando significativamente il processo di sviluppo. Una delle caratteristiche chiave di questo modello è l’uso della tecnologia della “Catena di Pensiero”, una metodologia innovativa introdotta da OpenAI nei suoi modelli avanzati come GPT-4, progettata per suddividere problemi complessi in una serie di passaggi logici più piccoli e risolvibili. Questa tecnologia consente una maggiore precisione nelle risposte in campi come la scienza, la programmazione e la matematica.

Meta ha sfruttato questa stessa tecnologia per sviluppare e perfezionare il Self-Taught Evaluator, utilizzando dati generati interamente dall’intelligenza artificiale durante il suo addestramento. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo, non solo per la riduzione dei costi e del tempo di sviluppo, ma anche per la possibilità di rendere i modelli AI più autonomi e capaci di auto-migliorarsi senza l’intervento costante di esperti umani.

L’introduzione di un modello AI capace di autovalutarsi e autoaddestrarsi potrebbe segnare una svolta nel settore tecnologico, accelerando il ritmo dell’innovazione e aprendo la strada a nuove possibilità di applicazione dell’intelligenza artificiale. Meta continua così a posizionarsi all’avanguardia delle tecnologie di AI, esplorando soluzioni in grado di trasformare il modo in cui l’intelligenza artificiale viene sviluppata e impiegata su larga scala.