TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, SEI PAPERINI DI GERMANO REALE SALVATI DAL CRAS STELLA DEL NORD, GLI ORSI BRUNI CHE VIVONO AD APRICA E CHASE IL SETTI

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, SEI PAPERINI DI GERMANO REALE SALVATI DAL CRAS STELLA DEL NORD, GLI ORSI BRUNI CHE VIVONO AD APRICA E CHASE IL SETTIMO FIGLIO (PELOSO) DI GIGI D’ALESSIO

Sono sei, sei teneri orfanelli, segni particolari: deliziosi. Sono i piccoli di germano reale giunti nell’ospedale per animali selvatici della Leidaa e sistemati nel reparto di degenza del Cras Stella del Nord per crescere alla grande e tornare in natura. Bernardo e Luisa sono due orsi bruni dei Balcani salvati da un circo e ora vivono, ghiottissimi di mele, in un rifugio ad Aprica. E mentre Chase, il cagnetto del cantante napoletano D’Alessio, salta e gioca, sedetevi, comodi, per una mattinata di gioia insieme davanti alla nuova puntata di “Dalla Parte degli Animali”, trasmissione per tutta la famiglia, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda ogni domenica alle 10.05 su Rete4 e in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.

Eccoci di nuovo al CRAS della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’Ambiente (LEIDAA), dove il via vai è continuo, h24. Non ci si ferma proprio mai. Se un animaletto del bosco ha bisogno di aiuto, le porte sono sempre aperte! Oltre ai sei germanini, giunge anche un rapace in difficoltà, mentre il capriolo Brillantino che se l’è vista davvero brutta, ora vive felice insieme a tanti altri piccoli ungulati. Per un leprotto allegro è tempo di libertà! Bernardo e Luisa, i due orsi bruni ospiti in Valtellina, non potranno, invece, mai tornare liberi, ma per loro che vivevano ristretti in cattività, i 15 ettari recintati dell’osservatorio eco faunistico alpino a cavallo tra la Valtellina e la Valcamonica sono un bel progresso. Il cagnolino di Gigi D’Alessio, Chase, è il suo settimo figlio, è simpatico e frizzante come il suo proprietario: vale proprio la pena farne la conoscenza.

Momenti imperdibili di istruzione per una buona vita con gli animali: impariamo, con due rubriche della piccola Stella, a mettere con garbo la cavezza a un cavallo e a fare una torta tutta veg alle carote.

Tante, come sempre, le adozioni. La gallinella livornese Mara, un tesorino d’oro. Poi sfilano i cagnolini, uno più dolce e bello dell’altro: Fly, Barbetta, Spotty e Diango, Blu. Stella li adotterebbe tutti come ha fatto con Speedy, mascotte della trasmissione con barbetta, baffi e pelliccia multicolore: un bastardino al bacio. Per chi ama i gatti e ha un cuore di burro fuso, c’è Lion, un adorabile micio tripode che, in barba alla sua condizione, sprizza felicità da ogni pelo.

Il video promo della puntata è visibile al link https://youtu.be/NMueF9-3K0E.