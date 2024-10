(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

Sabato 26 ottobre percorso guidato gratuito alle bellezze archeologiche di Torcello

Sabato 26 ottobre alle ore 15.30 appuntamento conclusivo del progetto “Patrimonio archeologico condiviso e comunità” dedicato alla storia e all’archeologia della laguna.

La Città metropolitana di Venezia con San Servolo s.r.l., propongono un percorso di visita che integra le aree esterne di interesse archeologico e le sale del museo di Torcello, per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia dell’isola, resa viva dalle testimonianze emerse dagli scavi e dalla collezione del museo, e inserita nelle più ampie vicende storiche e ambientali di Altino e della Laguna Nord.

Il percorso guidato a Torcello è, accompagnato dalla narrazione esperta dell’archeologo Marco Paladini che ha partecipato alle più recenti campagne di scavo a Torcello e Lio Piccolo come componente del team di ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il percorso e la visita al museo sono gratuiti (durata massimo un’ora e mezza).

Punto di ritrovo: all’ingresso del Museo alle ore 15.20

Accompagnamento archeologico di Scatola Cultura cooperativa sociale

Come arrivare

Servizio pubblico ACTV: Linea 12 da Fondamente Nóve per Burano e Linea 9 da Burano a Torcello.

Si consiglia: Linea 12 da Fondamente Nóve alle ore 14.10 e Linea 9 da Burano alle ore 15.00

Per Informazioni sul Museo e sulle attività che vi si svolgono:

http://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it

https://museotorcello.servizimetropolitani.ve.it/