(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 Migranti: Gasparri (FI) “Non è magistratura che detta linee per contrasto a immigrazione clandestina”

“Una sentenza sconcertante alla quale il governo ha diritto di reagire. Non è la magistratura che deve fare l’elenco dei paesi pericolosi o dettare le linee della politica per contrastare l’immigrazione clandestina”. Lo dichiara ai microfoni del Tg1 il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

