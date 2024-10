(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 MALTEMPO, MORFINO (M5S): VICINA A SICILIANI COLPITI, GRAZIE A SOCCORRITORI

“A Licata, in provincia di Agrigento, dopo l’esondazione del fiume Salso per il maltempo, un uomo, salito sul tetto di casa, viene salvato in elicottero dai vigili del fuoco: un soccorritore si è calato dall’alto, ha imbracato e issato l’uomo, portandolo in salvo. A Catania, a causa di un forte nubifragio, le strade si sono trasformate in fiumi in piena e un motociclista trascinato dall’acqua fortunatamente è stato salvato. Il mio pensiero va a tutti i cittadini colpiti dal maltempo, ringrazio i soccorritori e tutte le forze dell’ordine sopraggiunti nei luoghi colpiti” – lo dichiara Daniela Morfino, parlamentare del M5S.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle