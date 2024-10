(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 Gualtieri, Silvestroni (Fdi): record delle ritrattazioni

“È incredibile come, nonostante il ruolo di Commissario straordinario al Giubileo, Roberto Gualtieri non riesca a concretizzare nessuno dei progetti di cui egli stesso si vanta. Nonostante le sue dichiarazioni entusiastiche usate per giustificare il termovalorizzatore di Santa Palomba il ministro Pichetto Fratin ha risposto alle mie interrogazioni dicendo che l’impianto non sarà pronto prima del 2027. Insomma, dopo il Tar del Lazio che demolisce le ordinanze di Gualtieri sulla Ztl fascia verde, la regione che per tutelare i cittadini boccia la richiesta del Campidoglio per l’aumento dei biglietti dei bus dal 1,50€ a 2, ora anche questo, il termovalorizzatore non sarà pronto per il Giubileo come aveva affermato ma sarà pronto nel 2027. Non gliene riesce una. Tutto ciò mette in evidenza una realtà sconcertante, non possiamo permettere che Roma continui a subire le conseguenze di una guida inefficace.”

Così Marco Silvestroni senatore di Fratelli d’Italia e segretario di Presidenza.

