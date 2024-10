(ARC) Cultura: Anzil, presenza Fvg a Buchmesse strategica per Go!2025

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 Gi? in migliaia allo stand. Visite anche di Barbero, Cazzullo e

Rumiz

Francoforte, 19 ott – “Sono gi? migliaia i visitatori che sono

entrati nello stand di GO!2025 dimostrando curiosit? per i video

che raccontano la storia del confine che ha diviso Gorizia come

Berlino e che suscita in loro il desiderio di raccogliere i

materiali esposti e di avere maggiori informazioni sugli eventi

di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura. La scelta

di essere qui si ? rivelata strategica: siamo nel cuore della

magnifica agor? con cui l’Italia partecipa alla Buchmesse in

qualit? di paese ospite, sotto lo sguardo attento di lettori

appassionati”.

Questo il commento del vicegovernatore con delega alla Cultura

Mario Anzil al suo terzo giorno a Francoforte per la Fiera

internazionale del libro in cui la Regione ? presente in duplice

veste: con le case editrici Bottega Errante e Italo Svevo e con

l’Associazione scrittori Fvg nella collettiva internazionale e

accanto al Gect Go, il gruppo europeo di cooperazione

territoriale, nello stand che ricostruisce la suggestione di

Piazza Transalpina, affacciato sull’agor? progettata da Stefano

Boeri per l’Italia paese ospite.

Il padiglione italiano sta suscitando grande interesse, come

confermato dal commissario straordinario per l’Italia alla

Buchmesse Mauro Mazza che ieri si ? intrattenuto a lungo con il

vicegovernatore Anzil. Gli incontri organizzati al caff?

letterario dell’agor? prevedono interventi di molti scrittori del

friuli venezia Giulia: tra cui Claudio Magris, Susanna Tamaro,

Chiara Carminati e Paolo Rumiz. Quest’ultimo ha fatto visita ieri

allo spazio GO!2025 soffermandosi a parlare con Anzil del tema

del confine. Poco prima avevano a lungo fatto visita allo spazio

Alessandro Barbero, Aldo Cazzullo, Gian Mario Villalta, Diego

Marani vincitore dell’ultima edizione del premio letterario Fvg

“Il racconto dei luoghi e del tempo”.

“Con tutti questi scrittori e divulgatori sono nate occasioni di

condivisione dei contenuti di Go!2025 e non escludo che con

alcuni di essi possano concretizzarsi in collaborazioni

interessanti da inserire nella manifestazione dell’anno prossimo

o in una pi? duratura produzione culturale per diffondere il

messaggio di una nuova cultura del confine” ha riferito Anzil.

Intanto ieri sera si ? tenuta la prima proiezione del

documentario ‘Italo Svevo. Scrivere nascosto a Trieste’ del

regista Alessandro Melazzini, ultimo dei tre eventi fuori salone

promossi dalla Regione. Sala piena al Deutsches Filminstitut

Filmmuseum affacciato sul Meno, dove oltre al vice governatore e

al regista erano presenti il console generale italiano a

Francoforte Massimo Darchini e il segretario della Camera di

commercio italiana per la Germania Eliomaria Narducci. Il

documentario, girato a Trieste, cofinanziato dalla Fvg Commission

e pronto per la distribuzione in Francia e Germania attraverso il

canale internazionale Art?, ? stato accolto con entusiasmo dal

pubblico tedesco. PromoTurismoFVG ha curato l’offerta

enogastronomica e la promozione di materiali divulgativi sul

Friuli Venezia Giulia e su Gorizia in particolare.

Oggi il vicegovernatore ha proseguito la visita alla collettiva

regionale nel padiglione internazionale e ha tenuto una serie di

incontri istituzionali sia in fiera che in citt?, in vista

dell’appuntamento di domani al Caff? letterario del padiglione

Italia, incluso nel programma ufficiale della Buchmesse, in cui

si confronter? con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna sul tema

Vicini di casa, vicini di cultura con cui sar? presentata al

grande pubblico la Capitale europea della cultura.

ARC/SSA/gg

191120 OTT 24