(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 AGORA’ WEEKEND (RAI3)/BERSANI (PD): “QUESTA È DEMOCRATURA, NON DEMOCRAZIA.

LE DESTRE DEL MONDO STANNO PROVANDO A SPOSTARE IL POTERE”

Su Palermo non capisco il riscaldamento. Qui non è in gioco il fatto se

Salvini sia colpevole o meno, qui è in gioco il tema se un ministro può

essere processato. Vedremo se Salvini sarà colpevole o innocente, ma tutti

sono sottoposti alla legge. A proposito della vicenda albanese, mi viene

una domanda: questo governo sa leggere? Sa leggere i suoi decreti

interministeriali, i quali parlano di Egitto e Bangladesh come parzialmente

insicuri? Sanno leggere la sentenza della Corte di giustizia di un mese e

mezzo fa dove il termine parzialmente non esiste, ma esiste insicuro? Allo

stato attuale questa è la legge. Attenzione bene, perché scagliare

l’opinione pubblica contro un potere dello Stato, un potere autonomo,

costituzionale, è qualcosa di cui preoccuparsi. Tutte le destre del mondo

stanno cercando di spostare il potere dal legislativo a quello esecutivo,

preferibilmente plebiscitato. Questa è la democratura, non la democrazia.

Su queste cose non si scherza”.

Queste le parole di Pier Luigi Bersani del Partito Democratico, ad Agorà

Weekend su Rai Tre, condotto da Sara Mariani.

