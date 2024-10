(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 *Aggiornamento maltempo delle ore 15,30 del 19 ottobre*

A seguito del maltempo delle ultime ore sono state necessarie ulteriori chiusure di alcune strade o tratti di esse: via Romea in corrispondenza dello scolo Lama; le vie Battana e Burchiella in zona portuale.

Si comunica che, oltre alla chiusura dei musei, è stata disposta anche la chiusura delle biblioteche da oggi pomeriggio a lunedì 21 ottobre compreso.

