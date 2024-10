(ACON) LAVORO. CONFICONI-POZZO (PD): CARTA LORENZO UTILE, SERVE PI CONTROLLO

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

valido strumento che ha il pregio di rilanciare il tema della

sicurezza sul lavoro e in questo senso ? positivo che a

sottoscriverla sia anche Confindustria. Nell’impegno generale nel

raggiungere i suoi obiettivi, da parte delle istituzioni ?

necessaria ancora pi? convinzione, a partire dall’implementazione

dei controlli, ossia pi? ispettori del lavoro per fermare gli

incidenti”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Nicola Conficoni

e Massimiliano Pozzo (Pd) commentando la notizia che la Carta di

Lorenzo, il manifesto alla memoria di Lorenzo Parelli, studente

del IV anno dell’istituto professionale Bearzi di Udine morto nel

2022 per un incidente l’ultimo giorno del periodo di alternanza

scuola/lavoro, sar? sottoscritta dal presidente di Confindustria,

Emanuele Orsini, e dai genitori del giovane, Elena e Dino

Parelli, in apertura del Consiglio generale di Confindustria del

24 ottobre prossimo, a Roma.

In occasione dell’approvazione dell’Assestamento bis, Conficoni e

Pozzo hanno presentato “un ordine del giorno, accolto dalla

Giunta regionale, proprio per impegnare la Regione a

sensibilizzare il Governo sul potenziamento degli organici nelle

diverse sedi sul nostro territorio dell’Ispettorato nazionale del

lavoro (Inps)”.

“In Friuli Venezia Giulia, non solo il numero complessivo di

incidenti denunciati lo scorso anno ? calato meno della media

nazionale, ma quelli mortali sono pi? che raddoppiati rispetto al

2022, con le vittime aumentate da 10 a 22. Questo dato negativo

deve spingerci a fare di pi? per contrastare una piaga da

debellare non solo attraverso la diffusione della cultura della

sicurezza, ma anche mediante l’esecuzione di adeguati controlli

sul rispetto delle regole. E proprio perch? gli ispettorati del

lavoro soffrono una grave carenza di personale – concludono i due

dem – ? necessario agire con azioni concrete”.

