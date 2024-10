(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 STELLANTIS, NAVE (M5S): QUANDO FDI NON HA ARGOMENTI SCATTA LAGNA SUPERBONUS

STELLANTIS, NAVE (M5S): QUANDO FDI NON HA ARGOMENTI SCATTA LAGNA SUPERBONUS

ROMA, 18 OTT. – “Ecco anche Malan unirsi al delirante pomeriggio di Fdi. È curioso che il capogruppo dei senatori di Meloni parli di attacchi sguaiati difendendo il suo omologo alla Camera Foti, che di uscite scomposte e fuori luogo è campione olimpico. Inoltre fa tristezza vedere esponenti Fdi che essendo a corto di argomenti su Stellantis, anche per via del silenzio assurdo di Meloni, pure stavolta tirano fuori la lagna del Superbonus. È il solito infantilismo dei patrioti della domenica: con 20 mila operai in piazza a gridare la loro disperazione, forse si poteva fare di meglio”. Così in una nota il senatore M5s Luigi Nave.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle