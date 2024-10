(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 RAI, BEVILACQUA (M5S): COLLASSO MONTELEONE PESA COME MACIGNO, RESPONSABILI NE RISPONDANO

Roma, 18 ott. – “Il collasso della prima serata del giovedì sera di Rai 2 con la trasmissione di Antonino Monteleone richiede una riflessione urgente da parte dell’azienda. Ieri si è registrato il record negativo di ascolti, probabilmente il punto più basso di sempre delle prime serate Rai. È chiaro che non sarebbe giusto né opportuno se tutto questo passasse sotto silenzio. Purtroppo la commissione di vigilanza è in una situazione di stallo, ma dirigenti come Stefano Coletta e Paolo Corsini dovrebbero rispondere di una simile scelta a fronte di spese che sarà necessario conoscere nel dettaglio per comprendere meglio la portata di questo flop clamoroso. Una debacle che pesa come un macigno sulla credibilità del Servizio Pubblico e che pone serissimi dubbi sulla scelta da parte dei vertici affidare a Coletta la super direzione coordinamento generi, di cui si parla su alcuni giornali”.

Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle