Roma, 18 Ottobre 2024

MIGRANTI, SILVESTRI (M5S): MELONI IMPARI A GOVERNARE SENZA SLOGAN

“Gli sguaiati attacchi di Giorgia Meloni e dei membri della maggioranza contro la magistratura per la sentenza sul trasferimento dei migranti in Albania dimostra solo una cosa: questa Destra non sa governare, non ha rispetto della separazione dei poteri e cerca continui capri espiatori. Non è accettabile assistere a una linea di fuoco ogni volta che un giudice dà un parere che non si sottomette alla volontà politica del governo. È ora che questo esecutivo impari a governare al di là degli slogan. Giorgia sarà pure Giorgia, ma la democrazia è la democrazia”.

Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera

