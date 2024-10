(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Massa Lombarda, 18 ottobre 2024

MASSA LOMBARDA: LA 39ESIMA RASSEGNA CORALE ALLA SALA DEL CARMINE

L’appuntamento con i quattro gruppi corali sarà venerdì 25 ottobre

Venerdì 25 ottobre alle ore 21, la Sala del Carmine di Massa Lombarda ospita la 39esima edizione della Rassegna Corale. Dopo l’introduzione del celebre “Coro Ettore e Antonio Ricci” di Massa Lombarda, saliranno sul palco la “Corale Giuseppe Verdi” di Argenta, il “Coro Arcangelo Corelli” di Fusignano e il “Coro Lirico Città di Faenza”.

Il Coro massese venne costituito nell’anno 1929 dai fratelli Ettore ed Antonio Ricci di Massa Lombarda. Con il passare degli anni hanno portato il proprio talento nei teatri di tutta Europa.

Pur nel rispetto delle radici culturali che ne determinarono il nascere, e che ne costituiranno sempre una componente storica fondamentale, il coro in questi ultimi anni va modificando il proprio repertorio arricchendolo delle più significative esperienze coral-popolari dell’intero territorio nazionale. Attualmente, il repertorio varia da Cante di Romagna a Canti di Risaia toccando Canti Popolari Italiani, Spirituals e Canti Natalizi e tanto altro.

La nascita della Corale Giuseppe Verdi di Argenta (FE) risale al lontano 1891. A quell’epoca era composta da lavoratori braccianti, scariolanti e vallaroli, che si dedicavano al canto, come attività del dopolavoro, per lenire le fatiche della giornata. Ancora oggi il gruppo, diretto dal 1991 dal Maestro Andrea Bandi, si occupa della divulgazione del canto corale, in particolare del canto delle tradizioni del territorio che sta tra il fiume Reno e il mare Adriatico. I generi musicali trattati non sono solo il folklore, i canti popolari, i cori lirici, sacri e profani, ma anche generi più moderni quali il gospel & spiritual e il pop, proprio per invogliare i giovani a partecipare.

Il Gruppo Corale “Arcangelo Corelli” di Fusignano, costituitosi nel 1971, è composto da circa trenta elementi, tra cui spiccano alcune voci soliste.Dal 1977 è diretto dal Maestro Paola Pironi, diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna e docente di Educazione Musicale nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Il repertorio musicale del gruppo è molto vario e comprende brani di genere lirico, operettistico, classico, sacro e popolare. Nel corso degli anni il Gruppo ha effettuato numerose rassegne, concerti e scambi con altri cori. La sua principale attività concertistica si è svolta nelle piazze e nei teatri italiani con un programma musicale che spazia attraverso le più apprezzate ed affascinanti melodie tratte da celebri operette e romanze.

Il Coro Lirico "Città di Faenza" si è sviluppato a Faenza a partire dal 2007. Da allora ha svolto un’intensa attività concertistica, affiancando sul palcoscenico, vocalmente e scenicamente, cantanti affermati e giovani voci dalla promettente carriera. Il Maestro del Coro è Monica Ferrini

L’evento è organizzato dal Comune di Massa Lombarda e dall’ Associazione Corale Ettore e Antonio Ricci.

