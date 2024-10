Manovra: Ternullo (Fi), pensioni minime non verranno toccate, noi impegnati ad aumentarle

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

“Nella manovra di bilancio le pensioni minime, che avevamo aumentato nelle precedenti finanziarie, non subiranno alcuna modifica. Un segnale significativo per la tutela dei pensionati e delle fasce più fragili della popolazione. Noi di Forza Italia continueremo a lavorare per innalzarle ulteriormente nel corso di questa legislatura. Un obiettivo che conferma l’impegno del nostro partito per restituire dignità e sicurezza economica a chi ha contribuito per anni al benessere del nostro Paese”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.