INVITO STAMPA, Pollenzo 24 ottobre

Gentile Collega,

Ho il piacere di invitarti all’incontro riservato alla Stampa che si terrà giovedì 24 ottobre presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dalle ore 14 alle 14:30. L’occasione è il Convegno sul tema “SLA e Nutrizione”, organizzato dai Centri Clinici NeMO, AISLA e SLAfood sotto l’egida di Slowfood.

In questa prestigiosa cornice, un parterre d’eccezione affronterà per la prima volta il complesso tema della relazione tra metabolismo, nutrizione e Sla. Scienza e pratica clinica si uniranno alle scienze dell’alimentazione e alla cultura della condivisione della tavola, mettendo al centro l’esperienza di chi vive la malattia e il suo desiderio di assaporare appieno la vita.

Durante il panel dedicato ai media, ci confronteremo con il professor Giorgio Calabrese sull’approccio scientifico al metabolismo e alla nutrizione, insieme alla dottoressa Federica Cerri. Inoltre, Davide Rafanelli, persona con Sla, parlerà della sfida del gusto e della malattia. Infine, il rinomato chef Roberto Carcangiu mostrerà come superare in modo creativo i limiti imposti dalla disfagia.

Ognuno dei relatori e degli Chef presenti nel programma dei lavori che trovi in calce, inoltre, saranno a tua disposizione. Ci auguriamo di poter contare sulla tua presenza per giovedì prossimo a partire dalla condivisione del pranzo alle ore 13:00.Un caro saluto,

